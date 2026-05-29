С 1 июня в Красноярском крае стартует основная волна сдачи ЕГЭ

В Красноярском крае успешно завершилась подготовка к проведению ЕГЭ и ОГЭ. Первая волна единого госэкзамена начнется уже в понедельник, 1 июня и в этот день выпускникам предстоит сдать историю, литературу и химию. В основной волне примет участие 16,4 тысячи человек, 15,1 тысяча из которых — выпускники этого года.
Для проведения экзамена в регионе будут организованы 164 пункта, в том числе и 51 пункт для жителей труднодоступных и отдалённых территорий. Обеспечивать работу этих пунктов будут более восьми тысяч человек. Также стоит отметить, что для выпускников с ограниченными возможностями здоровья будут открыты семь пунктов на дому.
Что касается предметов, то самыми популярными стали профильная математика, которую выбрали 6,6 тысяч ребят, обществознание, которое выбрали 6,2 тысячи человек и информатика — ее будут сдавать 3,2 тысячи выпускников. Экзамен по английскому языку предстоит сдать 1,4 тысячам школьников. На ЕГЭ по китайскому языку заявилось 9 ребят, испанский язык будут сдавать 3 человека, а немецкий и французский — 4 и 2 выпускника соответственно.
Резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам запланированы на период с 22 по 25 июня.
Для получения аттестата необходимо сдать русский язык и математику профильного либо базового уровня, остальные предметы выпускники выбирают исходя из того, в какой вуз планируют поступать.
«В сравнении с прошлым годом на 3% увеличилось количество выпускников, которые выбрали для сдачи ЕГЭ физику и профильную математику. На 2% увеличилось количество желающих сдавать биологию и химию. Интерес ребят к точным наукам будет расти. В крае принят Комплекс мер по повышению качества естественно-научного и математического образования до 2030 года. Документ стал основой для системной работы по усилению преподавания математики, физики, химии, биологии и информатики в школах края. К 2030 году не менее половины выпускников будут выбирать для сдачи ЕГЭ предметы естественно-научного и математического цикла», — рассказала министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова.
Также в региональном министерстве образования отметили, что задания ЕГЭ будут поступать по специальному защищенному интернет-каналу, а после написания работы готовые листы будут сканироваться и отправляться на проверку сразу в аудиториях. В целях безопасности в каждом из кабинетов будет организовано видеонаблюдение, а в пунктах проведения экзаменов также будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и медработники. Все пункты будут обеспечены расходными материалами, а вопрос бесперебойного обеспечения энергией и водоснабжением находится на особом контроле.
Что касается ОГЭ, то в этом году его будут сдавать 35,7 тысяч девятиклассников. Основная волна сдачи пройдет со 2 по 16 июня, а резервными днями станет период с 29 июня по 6 июля. Участники напишут экзамены по четырем предметам: по обязательным математике и русскому языку, а также еще по двум предметам на выбор. Задать вопрос о проведении итоговых экзаменов можно по телефону горячей линии ЕГЭ в Красноярском крае: 8 (3912)18−03−66.
Стоит отметить, что в начале этого года ЕГЭ отметил свой 25-летний юбилей. Так, 16 февраля 2001 года вышло постановление Правительства РФ № 119 «Об организации эксперимента по введению единого государственного экзамена». Документ стал отправной точкой для системы, которая определяет выпускные и вступительные испытания в России.