Председателя Липецкого областного суда отправят в отставку летом

Александр Карташов родился в 1957 году в Светлограде Ставропольского края. В 1982 году окончил Саратовский юридический институт имени Курского (ныне — Саратовская государственная юридическая академия). В 1982-м же начал работать судьей Островского городского народного суда, в 1986—1987-м был старшим консультантом отдела юстиции Ставропольского крайисполкома. В 1987—1995 годах занимал пост судьи, а затем председателя Промышленного райсуда Ставрополя. В 1995—2009 годах работал в Ставропольском краевом суде на должностях судьи, председателя судебной коллегии, председателя судебного состава. До назначения в Липецк господин Карташов два шестилетних срока проработал председателем Тверского областного суда. Липецкий облсуд возглавляет с 2021 года.