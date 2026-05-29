В Госдуме предложили ужесточить правила сдачи экзамена для мигрантов

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил давать иностранным гражданам три попытки для сдачи экзаменов на знание русского языка, истории России и основам законодательства страны. Соответствующее обращение он направил главе правительства Михаилу Мишустину. Оно оказалось в распоряжении «Газеты.Ru».
Парламентарий отметил, что для мигрантов успешная сдача экзамена является ключевым условием для легализации их пребывания в стране. Однако отсутствие ограничений на количество попыток создает ситуацию, когда экзамен теряет свою значимость как объективный показатель уровня знаний. Это приводит к тому, что многие мигранты рассматривают его лишь как формальную процедуру.
«Справедливая Россия» предлагает сократить количество попыток сдачи экзамена до трех раз. Это повысит его значимость и усилит профилактику злоупотреблений, которые подтверждаются данными МВД России", — сказал Миронов.
Кроме того, он предложил ужесточить правила выдачи сертификатов, ссылаясь на случаи незаконной выдачи этого документа.
«Для нас очевидно, что правила сдачи надо ужесточать. Не справился с первого раза — на пересдачу. Потом еще, а не с мог с третьего раза — свободен», — подчеркнул Миронов.
