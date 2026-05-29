Лжеброкеры выманили у жителя Богородска 531 тысячу рублей

Житель Богородска лишился больше полумиллиона рублей из-за лжеброкеров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
48-летнему мужчине позвонил неизвестный в мессенджере и предложил ему дополнительный заработок. По указанию собеседника богородчанин установил мобильные приложения якобы для инвестиционной деятельности.
С конца апреля мужчина переводил личные деньги на различные банковские счета. В общей сложности он лишился 531 500 рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что «иностранец» с сайта знакомств обманул жительницу Шахуньи на 2,8 млн рублей.