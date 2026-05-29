Губернатор Глеб Никитин сравнил рост тарифов ЖКХ в Нижегородской области и других регионах страны. Он высказался о повышении платы за коммунальные услуги в ходе заседания регионального Заксобрания 28 мая.
По словам Глеба Никитина, регион соблюдает рекомендации правительства РФ и находится в «зеленой зоне» по росту тарифов. Ранее область занимала 1−3 места среди субъектов ПФО по увеличению платы ЖКУ. Сейчас она опустилась на середину рейтинга.
«Это происходит за счет того, что мы обеспечиваем рост тарифов ниже, чем есть возможность и ниже, чем в других регионах», — объяснил губернатор.
В 2026 году повышение тарифов пройдет в два этапа. В первом полугодии они вырастут на 1,7%, а с октября — на 9,9%. При этом в других регионах РФ показатели выше: Ставропольский край (22%), Москва и Пермский край (15%).
Глеб Никитин добавил, что с учетом износа половины коммунальных сетей не повышать тарифы не представляется возможным.
