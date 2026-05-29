Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с вице-премьером Армении на полях ЕАЭС

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной встрече российского лидера с представителем делегации Армении на саммите ЕАЭС.
«Отдельной встречи Путина с вице-премьером Армении у Владимира Путина не планируется», — отметил официальный представитель Кремля.
Однако, по его словам, если захотят, они могут поговорить на полях саммита.
Накануне вице-премьер РФ Алексей Оверчук отметил, что решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Казахстане свидетельствует о его приоритетах.