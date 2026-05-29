Россия вошла в топ-5 в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами

Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами, уступив Колумбии, Польше и Греции, но обогнав Чехию. К такому выводу пришли аналитики, исследовав данные портала World Population Review.
При составлении списка эксперты анализировали результаты международных конкурсов красоты, страну происхождения мировых знаменитостей и оценки экспертов. Также учитывалось голосование пользователей форума Reddit.
Первой в рейтинге стала Колумбия, второй — Польша, в пятерку также вошли Греция и Чехия. Россия заняла четвертое место. Худшие оценки, по версии исследования, получили женщины из Венесуэлы, Албании и Испании.
Ранее отец Илона Маска Эррол Маск признался, что его поражает красота россиян. Он подчеркнул, что россияне уделяют большое внимание внешности, хорошо выглядят и оставляют приятное впечатление.