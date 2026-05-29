В Хабаровском крае заблудившуюся в лесу пенсионерку спасли с помощью дрона

В Ванинском районе успешно прошла поисково-спасательная операция. Поздним вечером в лесу нашли пенсионерку, которая ранее вышла из дачного домика и заблудилась. Наземные поиски оказались безуспешны. Чтобы не прерывать поисковую операцию до утра, её продолжили с применением коптера, оснащённого тепловизором, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пенсионерка пропала в районе заброшенного дачного поселка Брусничка недалеко от поселка Октябрьский Ванинского района. Взятый собакой след вел в сторону леса. Женщину безуспешно искали до позднего вечера, с наступлением сумерек вести наземные поиски стало невозможно, и одна из участниц группы решила обратиться за помощью к руководителю Центра общественного развития Дмитрию Братущенко. Под его руководством в Центре подростки, студенты и участники СВО обучаются управлению БПЛА.
— Вечером около десяти часов мне поступил звонок от мамы ребёнка, который ходит ко мне на занятия по дронам. Она сообщила, что пропала бабушка. Я знаю технические возможности оборудования, которое у нас есть: дрон с тепловизором и листву просвечивает, и найти человека в темноте можно только с помощью такого оборудования, — рассказал Дмитрий Братущенко.
У оператора БПЛА есть поисковый опыт, в этом направлении он сотрудничает со многими ведомствами: УМВД, транспортной полицией, ГИБДД.
По прибытии в дачный поселок Дмитрию Братущенко потребовалось около 10 минут, чтобы обнаружить заблудившуюся женщину, которая ушла в лес примерно на 800 метров.
— В темноте сложно определить, куда ступать, в каком направлении идти. Мне было видно, что женщина все же пытается двигаться. Работая с дроном, я мог координировать направление движения поисковой группы, к тому же дрон оснащен я прожектором. Я подлетел, включил этот прожектор и с помощью беспилотника вывел группу к потерявшейся женщине, — рассказал Дмитрий Братущенко.
Благодаря своевременному обращению за помощью и грамотным действиям оператора БПЛА женщину удалось найти живой и вернуть домой.
Центр общественного развития разработал социальный проект «ЦОБР поиск». Участники проекта используют дроны для поиска пропавших в лесу людей. Дроны с тепловизионными камерами способны быстро просматривать большие территории, выявляя тепловые сигнатуры, которые соответствуют живым организмам. Участники проекта, обученные работе с дронами, могут оперативно выйти на места предполагаемых поисков, быстро, эффективно и безопасно разыскивать заблудившихся.