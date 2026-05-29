Елена Мозгунова: «Дети стали стали субъектом национального развития страны»

«За последние несколько лет мы видим серьезную эволюцию государственной молодежной политики в сторону системной работы с человеческим капиталом», — считает к. полит. н., доцент Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Елена Мозгунова, оценивая государственную политику в отношении молодежи.
«Именно эта целевая группа в перспективе будет управлять страной и принимать важнейшие решения, поэтому предельно важно не только создать условия для роста и развития, но и заложить верные ценностные ориентиры. Считаю необходимым отметить изменение курса: если раньше дети и молодежь были просто объектом социальной защиты, теперь же стали субъектом национального развития страны. Есть базисные НПА, которые формируют не фрагментарный, а целостный подход — это “Стратегия реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года”, ФЗ “О молодежной политике”, национальный проект “Молодежь и дети” и ряд др.
Сегодня в условиях развития цифровых ресурсов и информационной войны считаю допустимым использование запретительных инструментов, а также необходимой работу на опережение через создание альтернатив, осознание важности профессии через служение, акцентирование гордости за своё, родное, русское, национальное.
Сейчас реализуется множество проектов: «Орлята России», «Движение Первых», масштабная площадка «Россия — страна возможностей», которые охватывают миллионы детей и представителей молодежи, давая ресурсы для роста, получения грантов, занятия волонтерством и благотворительностью, построения карьеры, доказав дефицит не материальных средств, а идей и смыслов. Да, безусловно, это положительный тренд, но слабое место здесь — разрыв между федеральным дизайном и воплощением на местах. Часто формальные отчеты не отображают реального положения дел в маленьких городах и селах.
Нижегородская область может быть примером успешного региона в системной работе с детьми и молодежью. Помимо реализуемых федеральных проектов, мы можем похвастаться и собственными инициативами. Например, «Хулиганодом» — центр наставничества для трудных подростков. «Высота» — главная миссия команды — популяризация молодёжного бренда Нижегородской области как позитивного, культурно-привлекательного и перспективного пространства для молодых людей через мероприятия, проекты, волонтерство. «Лидеры НО» — комплексная образовательная программа и объединение для развития культуры наставничества, служения региону и создания возможностей для профессионального роста".