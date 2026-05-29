В Нижнем Новгороде утвердили норматив стоимости жилья на 2027 год

В Нижнем Новгороде утверждён норматив стоимости одного квадратного метра жилья на 2027 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
В настоящее время стоимость одного квадратного метра жилья в городе составляет 123 682 рубля.
В 2027 году, согласно документу, размер норматива составит 135 032 рубля. Исходя из него будет рассчитываться размер социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья.
Ранее инженер Мельников рассказал, какие решения в ремонте поднимут цену квартиры.