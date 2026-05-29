Балтийский университет в Калининграде получил новое оборудование

Новое оборудование для серийного производства экспериментальных образцов полимерных материалов поступило в Балтийский федеральный университет (БФУ) им. И. Канта в Калининграде. Технику приобрели по программе «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Так, на базе Научно‑образовательного центра (НОЦ) «Полимерные и композиционные материалы» ввели в эксплуатацию миниатюрный термопластавтомат (мини‑ТПА) российского производства. С его помощью можно разрабатывать новые изделия или создавать прототипы деталей из пластмассы, проводить лабораторные исследования, организовать малосерийное и индивидуальное производство, а также обучать студентов.
Машина позволяет изготавливать изделия массой до 200 граммов и работать практически с любыми пластиками — начиная от пищевого полипропилена и заканчивая суперконструкционными высокотемпературными полиэфирэфиркетонами.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.