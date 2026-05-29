Врач Кажух рассказала, какие опасные вещества содержит зеленый картофель

Позеленевший картофель может содержать опасный токсин соланин. Яд может вызвать не только тяжелое отравление, но и поражение нервной системы. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

— Сам по себе зеленый картофель безвреден. Такой цвет ему придает пигмент хлорофилл, который вырабатывается на свету. Но вместе с ним в клубне накапливается яд соланин, и именно в этом главная опасность. Если картошка позеленела, скорее всего, уровень соланина в ней высокий, — подчеркнула эксперт.

В отличие от большинства токсинов, соланин устойчив к высоким температурам. Яд не разрушается при варке, жарке или запекании.

По словам врача, при попадании внутрь токсин воздействует на слизистую желудка. Он вызывает сильные боли в животе, многократную рвоту и диарею. Помимо этого, от него может пострадать и нервная система, так как соланин нарушает подачу нервных импульсов, передает РИАМО.

Картофель — один из самых универсальных продуктов. Однако многие уверены, что этот овощ нельзя есть при похудении. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Ольги Рединой, действительно ли картофель мешает сбросить вес.