Врач Кажух рассказала, какие опасные вещества содержит зеленый картофель

— Сам по себе зеленый картофель безвреден. Такой цвет ему придает пигмент хлорофилл, который вырабатывается на свету. Но вместе с ним в клубне накапливается яд соланин, и именно в этом главная опасность. Если картошка позеленела, скорее всего, уровень соланина в ней высокий, — подчеркнула эксперт.