Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами

Эксперты составили рейтинг стран с самыми красивыми женщинами, основываясь на данных портала World Population Review. По итогам опроса Россия оказалась на четвертом месте.
В основу отчета легли рейтинги, представленные в 2025 году. При составлении перечней учитывалось количество побед представительниц разных стран в международных конкурсах красоты, а также статистика по странам происхождения мировых звезд.
Итоговый опрос проходил на форуме Reddit. На первом месте оказалась Колумбия, а в топ-5 также оказались Польша, Греция, Россия и Чехия. Последние места в рейтинге заняли Венесуэла, Албания и Испания, говорится в публикации.
В столице выбрали «Королеву Москвы и Московской области». Гран-при получила 41-летняя актриса и модель Надежда Шанина. «Вечерняя Москва» пообщалась с победительницей.
Жительница Владивостока Анастасия Белик стала победительницей международного конкурса красоты «Миссис Европа — 2025». По словам организаторов, из-за политических обстоятельств Белик выступала с лентой «Дальний Восток» и стала первой представительницей этого региона.