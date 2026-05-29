«Поносят нашу страну»: Долина прокомментировала клип SHAMAN с «поющими иноагентами»

Народная артистка России Лариса Долина высказалась о новом клипе SHAMAN (Ярослава Дронова), созданном с использованием искусственного интеллекта.

Долина отметила, что артисты, признанные иностранными агентами, занимают разные позиции и по-разному высказываются о России. По ее словам, отношение к каждому из них и вопрос прощения следует рассматривать индивидуально.

— Есть те люди, которые раскаялись и, возможно, их можно принять обратно. А есть те люди, которые все это время поносят нашу страну, президента, всех нас. Вот их, наверное, не нужно принимать обратно, — цитирует Долину «Пятый канал».

Ранее SHAMAN выпустил клип, посвященный теме иноагентов. По сюжету артист появляется в образе детектива, который собирает фотографии медийных персон, признанных иноагентами. В финале ролика изображения размещаются на стене, после чего с помощью технологий искусственного интеллекта их персонажи начинают подпевать исполнителю. Среди них присутствуют снимки журналистов Юрия Дудя* и Алексея Венедиктова*, а также музыкантов Андрея Макаревича* и Земфиры Рамазановой*.

Телеведущий Максим Галкин*, фотография которого также присутствовала в клипе, заявил, что клип SHAMAN представляет собой «доску почета». Также он выразил мнение, что «при попытке снискать народную славу» Дронов случайно наткнулся на «незапланированные смыслы».

*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.