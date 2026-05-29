«Контакты сохранились»: Актёр Влад Прохоров заявил, что похоронил 33 человека

«В похоронном бюро работал. Я похоронил 33 человека, проводил в последний путь. Была пандемия, я оканчивал Школу-студию МХАТ, и мне для актёрского опыта интересно было познать, что такое похороны. Мне было интересно увидеть людей, которые прощаются и провожают в последний путь своего близкого человека. И я считаю, что мне помогает в актёрской профессии вот этот опыт», — поделился Прохоров.