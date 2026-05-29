Путепровод Артем-Находка сдали с опозданием на два года: Минтранс требует с подрядчика 35 млн

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края подало в Арбитражный суд иск к компании «Строймост ДВ» о взыскании 35,5 млн рублей штрафных санкций за многомесячную просрочку реконструкции стратегического путепровода. Подрядчик обязался закончить работы на объекте «Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 19+524 автомобильной дороги Артем-Находка-порт Восточный» до 31 октября 2023 года, но сдал его лишь 29 декабря 2025‑го, сообщает пресс‑служба Арбитражного суда Приморского края.
«Между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и ООО “Строймост ДВ” заключен государственный контракт. Предмет контракта — выполнение работ по реконструкции искусственного дорожного сооружения “Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 19+524 автомобильной дороги Артем-Находка-порт Восточный в Приморском крае”. Общая стоимость работ — 618 733 614 рублей. Согласно контракту, сроки выполнения работ — с 01.01.2022 по 31.10.2023. Между тем, по утверждению истца, в установленный срок подрядчиком работы не были произведены. Объект введён в эксплуатацию 29.12.2025», — говорится в материалах дела.
Ссылаясь на просрочку исполнения обязательств, Минтранс обратился в суд с требованием взыскать с подрядчика штрафные санкции в размере 35 491 993 рублей. Судебное заседание назначено на 4 июня 2026 года.
Напомним, стартовали работы по восстановлению транспортного сообщения с селом Сиваковка, отрезанным от внешнего мира после обрушения моста. Авария произошла вечером 27 мая из-за проезда большегруа, масса которого превысила допустимые нормы.