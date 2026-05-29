Максим Лубяной: «Лучшая защита — это не только блокировки, а когда занят каждый»

«Сейчас государство во многом отошло от прямой воспитательной функции», — считает директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной, оценивая государственную политику в отношении молодежи.
«1 июня — День защиты детей. В России сегодня действительно выстроена серьёзная система поддержки детства и молодёжи. Президент, правительство, регионы, общественные движения — все работают в этом направлении. Нацпроект “Молодёжь и дети”, “Движение первых”, “Юнармия”, грантовые конкурсы для активных школьников. Государство реагирует и на внешние угрозы: информационные атаки, попытки вовлечь подростков в деструктивные сообщества, санкционное давление на детскую инфраструктуру. Направление взято правильное, и результаты есть.
Но если смотреть не только на отчёты, а на новостную повестку, картина становится сложнее. Подростки нападают на прохожих. Собираются агрессивными группами на фудкортах в торговых центрах. Снимают драки на камеру и выкладывают в сеть. Получается, что все эти программы и проекты затрагивают не всех детей. Основной фокус — на одарённых, активных, лидерских. У них — форумы, смены в «Артеке», внимание губернаторов. Это правильно и необходимо. Но что с остальными? С тем среднестатистическим подростком, который не пишет проектов, не тянет руку на уроке, проводит вечера в телефоне? Его программы либо не замечают, либо предлагают формальные мероприятия «для галочки».
Здесь, на мой взгляд, стоит вспомнить советский опыт. Без идеализации — были перегибы и жёсткая идеология. Но была и тотальная вовлечённость детей. Бесплатные кружки и секции в каждом дворе. Дворовые клубы, где занимались все подряд — не только будущие чемпионы. Школа была центром воспитательной работы, а не просто местом сдачи экзаменов. Задача взрослых — школы, кружков, секций заключалась не в том, чтобы «выявить лучших», а в том, чтобы раскрыть потенциал каждого. И вовлечённость детей была колоссальной. Государство не отстранялось — оно было главным организатором этой системы.
Сейчас же, к сожалению, государство во многом отошло от прямой воспитательной функции. Школа перегружена отчётностью и ЕГЭ, у неё практически не осталось времени и ресурсов на воспитание. Платные кружки доступны не всем. В итоге мы имеем два параллельных мира: мир «успешных детей» с полной государственной поддержкой и мир «молчаливого большинства», предоставленного самому себе. И пока у государства есть «выпавшие» подростки, говорить о полной защите детей от внешнего деструктивного влияния преждевременно. Потому что лучшая защита — это не только блокировки и запреты, а когда занят каждый.
Что делать? Не ломать то, что уже выстроено. Оно работает для активных — и это хорошо. Но систему нужно донастраивать. Возвращать в каждый микрорайон бесплатный, живой досуг, не перегруженный идеологией. Перестать делить детей на «одарённых» и «остальных». Школе — вернуть право и ресурс заниматься воспитанием, а не только подготовкой к ОГЭ. Советский принцип «каждый ребёнок важен» — это не ностальгия, это рабочий методологический принцип. Аккуратно вернув его, адаптировав к современности, мы сможем сделать систему по-настоящему целостной. И тогда День защиты детей станет праздником для всех, а не только для тех, кто уже попал в отчёт".