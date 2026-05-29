Максим Лубяной: «Лучшая защита — это не только блокировки, а когда занят каждый»

Что делать? Не ломать то, что уже выстроено. Оно работает для активных — и это хорошо. Но систему нужно донастраивать. Возвращать в каждый микрорайон бесплатный, живой досуг, не перегруженный идеологией. Перестать делить детей на «одарённых» и «остальных». Школе — вернуть право и ресурс заниматься воспитанием, а не только подготовкой к ОГЭ. Советский принцип «каждый ребёнок важен» — это не ностальгия, это рабочий методологический принцип. Аккуратно вернув его, адаптировав к современности, мы сможем сделать систему по-настоящему целостной. И тогда День защиты детей станет праздником для всех, а не только для тех, кто уже попал в отчёт".