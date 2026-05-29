Семейству бронзовых сусликов в Красноярске исполнился год

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Проекту «Суслики в городе К» исполнился один год. За это время маленькие бронзовые фигурки сусликов стали одной из узнаваемых городских достопримечательностей и популярными точками для прогулок и фотографий.

Источник: НИА Красноярск

В честь первой годовщины авторы проекта пригласили горожан на праздничную прогулку по «сусличьим» местам города. Встреча пройдет 1 июня в 15:00, старт у фигурки Красика на Центральной набережной.

Во время прогулки участники смогут поздравить символ проекта, сделать фотографии и пройти по маршруту к другим известным фигуркам, включая суслика Финта и композицию с влюбленной парой на площади Мира.

Организаторы отмечают, что проект начинался с установки одной фигурки, но со временем превратился в полноценную городскую историю, полюбившуюся жителям и туристам. Сейчас в семействе грызунов 20 сусликов.