Состав «Ласточки» до Москвы увеличат в период июньских праздников

Скоростные поезда «Ласточка» будут курсировать между Нижним Новгородом и Москвой в увеличенном составе в праздничные выходные дни, приуроченные к Дню России 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Из Москвы десятивагонный состав «Ласточки» отправится вечером 11 и 14 июня, а в Нижний Новгород прибудет ночью следующего дня. Обратно поезд поедет ранним утром 12 и 15 июня. Время в пути составит около 4 часов.
Напомним, что состав скоростных поездов увеличивается в зависимости от спроса пассажиров. С января по апрель на «Ласточках» и «Буревестниках» по ГЖД прокатились свыше 1,3 млн пассажиров. Большинство из них воспользовались маршрутом Нижний Новгород — Москва.
