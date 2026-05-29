«Всем всё доказала»: Волочкова заткнула хейтеров, обвиняющих её в алкоголизме

Балерина рассказала, что недавно перенесла сложную операцию, близкие отвернулись от неё, но она продолжает работать и старается радовать зрителей.
«Снова я во всём виновата. Полстраны бухает дешманскую водку, а я с одним бокалом шампанского всем глаз мозолю. Сколько это будет продолжаться? Отстаньте уже от меня и от моей жизни. Как только нет тем для обсуждений, сразу о Волочковой вспоминают», — заявила экс-прима Большого театра.
Она подчеркнула, что все регалии заработала честным трудом и не обязана отчитываться перед кем-либо. Волочкова добавила, что уже всем всё доказала, а её недоброжелатели пускай сначала пройдут такой же путь, прежде чем писать гадости в её сторону.
Ещё в прошлом месяце Анастасия Волочкова не сдержала слёз из-за недугов и временной потери возможности выходить на сцену. Танцовщица рассчитывала на участие и сострадание со стороны окружающих. После ей сделали операцию, и она уже начала готовить новое шоу вопреки советам врачей.
