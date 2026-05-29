Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию вернется летняя погода

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Летняя погода вернется в Центральную Россию в середине следующей недели, в среду будет солнечно с температурой до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В последние выходные весны Центральная Россия останется в тылу деградирующего циклона. Будет облачно с прояснениями, в субботу небольшой дождь, в воскресенье — ночью и утром возможен туман, днем — ливни. В сумерках от плюс 4 до плюс 7, в дневное время от плюс 13 до плюс 16», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что, несмотря на потепление, начало летнего сезона не будет соответствовать климатическому уставу.
«Первые двое суток все еще пройдут под влиянием тыла североатлантического циклона. Из-за облаков будет неуверенно выглядывать солнце, в понедельник ночью плюс 5 — плюс 8, днем местами возможен небольшой дождь, плюс 16 — плюс 19. Во вторник к утру плюс 8 — плюс 11, после полудня пройдет кратковременный дождь, температура подрастет до плюс 18 — плюс 21», — добавил он.
По словам специалиста, лето «заработает» с 3 июня, когда инициативу в атмосфере перехватит северный антициклон.
«В среду станет солнечно, с неба больше ни капли дождевой воды, под утро плюс 6 — плюс 9, в середине дня температура воздуха вернется в климатическое русло, плюс 21 — плюс 24», — подчеркнул Тишковец.
Он уточнил, что в четверг малооблачная и сухая погода сохранится. Минимальная температура составит плюс 10 — плюс 13 градусов, а в середине дня воздух прогреется до комфортных плюс 25.