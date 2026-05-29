Следующие пять лет на Земле могут стать одними из самых жарких за всю историю наблюдений

Вероятность нового температурного рекорда учёные оценивают в 86%

В 2026—2030 годах Земля может пережить один из самых тёплых периодов за время метеонаблюдений. Такой прогноз содержится в новом докладе Всемирной метеорологической организации.

По расчётам ВМО, в ближайшие пять лет среднегодовая температура у поверхности планеты будет на 1,3−1,9 °С выше, чем во второй половине XIX века. Вероятность того, что хотя бы один год окажется теплее рекордного 2024-го, специалисты оценили в 86%.

С вероятностью 91% в 2026—2030 годах средняя температура у поверхности Земли хотя бы раз окажется более чем на 1,5 °С выше доиндустриального уровня. В 2024-м этот рубеж уже был пройден: показатель составил около +1,55 °С.

Прогноз собрали на основе данных 13 научных институтов. Специалисты считают расчёты достаточно надёжными: прошлые модели среднегодовой температуры, по данным организации, хорошо совпадали с реальными показателями.

