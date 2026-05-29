Следующие пять лет на Земле могут стать одними из самых жарких за всю историю наблюдений

По расчётам ВМО, в ближайшие пять лет среднегодовая температура у поверхности планеты будет на 1,3−1,9 °С выше, чем во второй половине XIX века. Вероятность того, что хотя бы один год окажется теплее рекордного 2024-го, специалисты оценили в 86%.