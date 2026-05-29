Власти расторгают контракт на обустройство парковки у Детской областной больницы в Калининграде

Подрядчик допустил серьёзное отставание от графика.

Власти Калининграда в одностороннем порядке расторгают контракт на обустройство парковки на улице Донского. Об этом журналистам рассказала глава администрации Елена Дятлова.

«Всякому терпению приходит конец. Наверное, надо было это сделать ещё раньше. Подрядчик допустил серьёзное отставание от графика — 257 дней. И несмотря на то, что объект находится в высокой степени готовности, мы решили расторгнуть контракт», — отметила Дятлова.

По её словам, готовность объекта составляет 87%. Подрядчик получит средства за все выполненные работы. После расторжения договора выберут нового исполнителя, который доделает парковку.

Контракт на строительство парковки около Детской областной больницы заключили в конце марта 2025 года с ООО «КСЗ». Завершить благоустройство должны были в середине октября. Стоимость контракта составляла 52 миллиона рублей.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
