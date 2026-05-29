«Дива эстрады»: фанаты Розы Рымбаевой поделились эмоциями после ее концерта в Астане

Концерт Розы Рымбаевой в Астане состоялся 27 мая при полном аншлаге. Гастрольный тур по Казахстану «50 лет на сцене» ярко завершился в нашей столице. Выражаю искреннюю благодарность Главе государства Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, государству и всем, кто поддержал проведение этих незабываемых концертов. Они останутся в моем сердце навсегда! — написала Роза Куанышевна и показала ряд фото с концерта.
Пользователи Сети поделились своими впечатлениями: «Шикарный концерт, получила массу положительных эмоций. Роза Куанышевна, долгих лет жизни, Али — красавчик, шикарно, весело провел концерт». «Роза Рымбаева — личность, достойная быть ориентиром, вот с кого надо брать пример. Эпоха! Легенда! Звезда!». «Поздравляем с юбилеем на сцене! Роза Куанышевна, вы настоящая дива казахстанской эстрады, таких как вы нет и не будет!».