Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дива эстрады»: фанаты Розы Рымбаевой поделились эмоциями после ее концерта в Астане

Народная артистка Казахстана, известная певица Роза Рымбаева обратилась к своим поклонникам в соцсети после ее большого отчетного концерта в Астане, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Концерт Розы Рымбаевой в Астане состоялся 27 мая при полном аншлаге. Гастрольный тур по Казахстану «50 лет на сцене» ярко завершился в нашей столице. Выражаю искреннюю благодарность Главе государства Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, государству и всем, кто поддержал проведение этих незабываемых концертов. Они останутся в моем сердце навсегда! — написала Роза Куанышевна и показала ряд фото с концерта.

Пользователи Сети поделились своими впечатлениями: «Шикарный концерт, получила массу положительных эмоций. Роза Куанышевна, долгих лет жизни, Али — красавчик, шикарно, весело провел концерт». «Роза Рымбаева — личность, достойная быть ориентиром, вот с кого надо брать пример. Эпоха! Легенда! Звезда!». «Поздравляем с юбилеем на сцене! Роза Куанышевна, вы настоящая дива казахстанской эстрады, таких как вы нет и не будет!».