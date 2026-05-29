Красноярские спортсмены завоевали первые медали Российско-Китайских молодежных игр

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Калининграде проходят 10-е Российско-Китайские молодежные летние игры. В соревнованиях участвуют более 300 молодых спортсменов из России и Китая в возрасте от 11 до 20 лет.
Атлеты разыгрывают награды в 12 видах спорта. Представители Красноярского края уже отметились первыми медалями и победами.
В рамках игр прошла матчевая встреча по борьбе среди спортсменов до 18 лет. Сборная России победила команду Китая со счетом 11:2. В составе российской команды выступили две красноярские спортсменки.
Дарья Масленникова из СШОР имени Б. Х. Сайтиева выиграла поединок в весовой категории до 43 кг у Фангпинг Янг со счетом 4:2. Мария Грищук из Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили победила Жинген Йе в категории до 65 кг со счетом 11:6 и завершила схватку туше.
Еще одну награду Красноярскому краю принесла представительница краевой Академии зимних видов спорта Мария Силкина. В соревнованиях по скалолазанию она завоевала серебро в дисциплине «трудность», уступив только спортсменке из Китая Тан Ютин.
Красноярские спортсмены также представлены в игровых видах. За женскую баскетбольную сборную России до 18 лет выступает защитник спортивной школы «Енисей» Светлана Ломаско. В составе российской волейбольной команды играет воспитанник СШОР «Енисей» Антон Куркин.
Как сообщили в министерстве спорта Красноярского края, очередной матч с участием красноярского волейболиста пройдет сегодня в 23:25.