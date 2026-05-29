Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Месси попал в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вошел в заявку сборной Аргентины на Чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе ассоциации футбола страны.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вошел в заявку сборной Аргентины на Чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе ассоциации футбола страны.

Главный тренер команды Лионель Скалони раскрыл итоговый состав из 26 спортсменов. Для звездного игрока турнир станет уже шестым в карьере. Кроме того, если Месси выйдет на поле, то он установит рекорд по числу выступлений на мундиалях.

Повторить это достижение в ближайшее время может знаменитый футболист и форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, который тоже вошел в заявку своей команды на турнир.

Ранее генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и его коллега из Нью-Джерси Дженнифер Дэвенпорт объявили, что вызвали организаторов Чемпионата мира по футболу 2026 года для дачи объяснений по поводу непомерно высоких цен на билеты.

Кроме того, ФИФА обновила правила футбола в преддверии Чемпионата мира. Так, в обновленных нормативах замененному игроку дается 10 секунд на то, чтобы покинуть поле. В противном случае его замену отложат на минуту, а команда временно будет играть в меньшинстве.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше