Месси попал в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026

Кроме того, ФИФА обновила правила футбола в преддверии Чемпионата мира. Так, в обновленных нормативах замененному игроку дается 10 секунд на то, чтобы покинуть поле. В противном случае его замену отложат на минуту, а команда временно будет играть в меньшинстве.