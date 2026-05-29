В США назвали самый дорогой в мире стартап

NYT: Anthropic стала самым дорогим в мире стартапом в сфере ИИ, обогнав OpenAI.

Источник: Комсомольская правда

Компания Anthropic стала самым дорогим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта (ИИ). По оценке бизнеса она обогнала своего конкурента OpenAI. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По информации издания, в ходе своего нового инвестиционного раунда Anthropic смогла привлечь 65 миллиарда долларов. В итоге с учетом инвестиций цена компании составила 965 млрд долларов. При этом последняя оценка OpenAI достигала 730 млрд долларов.

Напомним, в последнее время в США шли судебные разбирательства между американским бизнесменом Илоном Маском и компанией OpenAI, занимающейся разработкой систем искусственного интеллекта. Бизнесмен считает, что OpenAI нарушает условие о приверженности разработки ИИ на благо человечества, а не ради прибыли.

