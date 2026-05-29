В США назвали самый дорогой в мире стартап

Напомним, в последнее время в США шли судебные разбирательства между американским бизнесменом Илоном Маском и компанией OpenAI, занимающейся разработкой систем искусственного интеллекта. Бизнесмен считает, что OpenAI нарушает условие о приверженности разработки ИИ на благо человечества, а не ради прибыли.