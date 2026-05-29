Роль движения «Профессионалы» в подготовке кадров для технологического лидерства России обсудили в Нижнем Новгороде

Трехдневная деловая программа стартовала в Нижнем Новгороде в рамках финала чемпионата (6+) «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и ИТ, сообщили в министерстве просвещения Российской Федерации.
Более 20 дискуссионных мероприятий будут посвящены магистральной теме «Профессионалы: Код технологического лидерства». Креативные индустрии и информационные технологии будут рассмотрены как ключевые инструменты инноваций для всех секторов экономики.
Деловую программу открыло пленарное заседание «Профессионалы: Код технологического лидерства», которое состоялось в «Академии Маяк» имени А. Д. Сахарова. Центральной темой дискуссии стала роль движения «Профессионалы» в создании нового формата подготовки кадров, объединяющего цифровой интеллект ИТ-сферы и инновационный подход креативных индустрий.
Заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин отметил, что сегодня система среднего профессионального образования напрямую работает на достижение Россией технологического лидерства. И чемпионат «Профессионалы» вносит в решение этой задачи весомый практический вклад. Это важный механизм, который соединяет задачи экономики, возможности системы образования и реальный запрос работодателей.
«Одна из ключевых сильных сторон чемпионата — его живая и прямая связь с работодателями. Сегодня чемпионат поддерживают более 10 тысяч компаний и предприятий. Работодатели включены и в разработку конкурсных заданий, и в экспертную оценку, и в развитие содержания компетенций. Это принципиально важный подход, потому что он делает чемпионат “Профессионалы” понятным, прикладным и значимым для реального сектора экономики», — сказал Желонкин.
Заместитель министра просвещения РФ подчеркнул, что чемпионат развивается в прямой связи с национальными целями развития страны. Подавляющее большинство компетенций отвечают кадровой потребности регионов, а также соответствуют задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации.
«Чемпионат “Профессионалы” сегодня формирует уникальную среду, где встречаются образование, индустрия, экспертное сообщество и сами конкурсанты. Именно в такой среде происходит обмен практиками, актуальные технологии быстрее приходят в образовательный процесс, а студенты получают возможность решать задачи, максимально приближенные к реальному производству. Так система среднего профессионального образования становится современной, гибкой и ориентированной на будущее», — подчеркнул он.
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин отметил, что Нижегородская область принимает финал чемпионата «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и ИТ уже второй год подряд.
«Сравнивая этот год с прошлым, мы видим: стало больше участников и, что не менее важно, больше работодателей. Конкурсанты работают с очень сложными заданиями. Я считаю, что в данном случае студенты системы СПО могут составить серьезную конкуренцию студентам вузов — настолько высоко качество их навыков! Чемпионат “Профессионалы” доказывает, что среднее профессиональное образование сегодня — это престижно. Особенно престижно быть студентом колледжа или техникума, включенного в проект “Профессионалитет” нацпроекта “Молодежь и дети”», — сказал Андрей Чечерин.
Заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» по коммуникационным проектам Ирина Осадчая рассказала о том, как федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» стал эффективной отраслевой моделью подготовки кадров для технологического лидерства страны.
«Сегодня наиболее актуальны метанавыки, которые обеспечивают быструю адаптацию к изменениям. Колледжи и техникумы выпускают профессионалов новой формации — это “бирюзовые воротнички”, специалисты, которые обладают четкими профессиональными компетенциями и мягкими навыками, позволяющими адаптироваться к изменениям и применять новые знания в своей работе», — сказала она.
Мероприятия деловой программы будут проходить (6+) в течение трех дней по четырем трекам: «Воспитание человека труда», «Кадры и образование», «Технологии и инновации», «Международное сотрудничество».
Напомним, что движение «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического лидерства России.