Новая мультиформатная выставка «Великая Всероссийская» открылась в Нижнем Новгороде

Мультиформатная выставка «Великая Всероссийская» (6+) открылась в Нижнем Новгороде. Разработка концепции шла около двух лет, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале в мессенджере МАХ.
«Мы обратились и к помощи ИТ-профессионалов, чтобы наглядно воспроизвести, какой эволюционный путь инженерная мысль прошла за 130 лет. В экспозиции соседствуют подлинные предметы XIX века с передовыми мультимедийными технологиями», — написал он.
По словам губернатора, Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года дала мощный импульс для развития экономики, промышленности, культуры и образования на десятилетия вперед.
«Наша выставка покажет, как тот грандиозный проект превратился в точку отсчета для многих передовых решений, которыми мы гордимся сегодня. Экспозиция включает шесть разделов: первый расскажет почему именно наш город стал идеальной площадкой для выставки. Второй — посвящен невероятной подготовке сложнейшего проекта. Архивные фотографии и исторические артефакты помогут оценить уровень мастерства организаторов. Огромный макет территории с дополненной реальностью, подлинными предметами, копией знаменитой водонапорной башни Шухова дадут возможность в деталях рассмотреть, как все было устроено. Еще один раздел посвящен тому, как Выставка 1896 года повлияла на развитие промышленности, науки, архитектуры и культуры. Благодаря ей на карте Нижнего появились драматический театр, городской музей, фуникулер и трамвай», — добавил Глеб Никитин.
Глава региона отметил, что все посетители выставки увидят, как идеи, заложенные больше века назад, продолжают работать сегодня.
Ранее сообщалось, что трамвайный вагон «Эрликон» установили на площадке перед Пакгаузами.