Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей в Бычихе построят к 2028 году

Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей в селе Бычиха планируют сдать к концу 2027 года. Инвестиции в проект превысили 5,9 млрд рублей, свыше 1,9 млрд рублей из которых вложили из федерального бюджета, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Центр отдыха и оздоровления детей, площадь которого составит 22,8 тысячи квадратных метров, включит в себя семь корпусов — 4 жилых и 3 административных. На лето сюда смогут приезжать до 350 ребят в смену.
Предполагается, что юным гостям скучно точно не будет. Помимо отдыха в центре запустят образовательные кластеры «Лесная промышленность» и «Рыбное хозяйство», оборудуют лингвистические кабинеты, спортивные залы и оснастят закрытый бассейн.
На данный момент на строительной площадке ведутся работы нулевого цикла, то есть разработка котлованов и устройство фундаментов. Завершить их планируется до 1 июля, после чего подрядчик выйдет на этажное строительство.
Кроме того, уже сейчас полностью готова модульная газовая котельная, выполнена обводка с установкой насосного оборудования и идет подготовка к пуско-наладочным и опрессовочным работам.
В правительстве Хабаровского края отметили, что работы идут по графику. На площадке работают 12 единиц техники и порядка 100 человек. В скором времени количество рабочих увеличат до 150.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о старте строительства нового жилого микрорайона в Хабаровске — «Дальневосточный квартал».