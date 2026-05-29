Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей в Бычихе построят к 2028 году

Центр сможет принимать до 350 детей в смену.

Источник: Хабаровский край сегодня

Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей в селе Бычиха планируют сдать к концу 2027 года. Инвестиции в проект превысили 5,9 млрд рублей, свыше 1,9 млрд рублей из которых вложили из федерального бюджета, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Центр отдыха и оздоровления детей, площадь которого составит 22,8 тысячи квадратных метров, включит в себя семь корпусов — 4 жилых и 3 административных. На лето сюда смогут приезжать до 350 ребят в смену.

Предполагается, что юным гостям скучно точно не будет. Помимо отдыха в центре запустят образовательные кластеры «Лесная промышленность» и «Рыбное хозяйство», оборудуют лингвистические кабинеты, спортивные залы и оснастят закрытый бассейн.

На данный момент на строительной площадке ведутся работы нулевого цикла, то есть разработка котлованов и устройство фундаментов. Завершить их планируется до 1 июля, после чего подрядчик выйдет на этажное строительство.

Кроме того, уже сейчас полностью готова модульная газовая котельная, выполнена обводка с установкой насосного оборудования и идет подготовка к пуско-наладочным и опрессовочным работам.

В правительстве Хабаровского края отметили, что работы идут по графику. На площадке работают 12 единиц техники и порядка 100 человек. В скором времени количество рабочих увеличат до 150.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о старте строительства нового жилого микрорайона в Хабаровске — «Дальневосточный квартал».