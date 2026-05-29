В Омске пропавшая пара с сапбордами попала на видео

В Омске появилось видео, на котором 43-летняя Ольга Симочкина и 41-летний Анатолий Бойко покидают подъезд с большими туристическими сумками. По предварительным данным, в сумках находились сапборды.
Напомним, пара пропала 25 мая. В настоящее время их разыскивают правоохранители и волонтёры. Известно, что в день их выезда погодные условия были неблагоприятными.
Ранее брат Ольги предположил, что они отправились в короткий сплав, так как основной инвентарь оставили дома. Мужчина считает, что Ольга и Анатолий могли заблудиться или случайно утопить мобильные телефоны.