17 летний хабаровчанин стал дроппером по совету незнакомца

В Хабаровске полицейские задержали 17 летнего парня, который помогал мошенникам отмывать денежные средства.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске полицейские задержали 17 летнего парня, который помогал мошенникам отмывать денежные средства. Через его банковские карты прошло около 700 тыс. рублей, украденных у покупателей интернет магазинов, сообщает пресс-служба полиции Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Схема была организована через знакомство в компьютерном клубе. Незнакомец предложил подростку заработок: нужно было принимать на свои карты денежные переводы и перечислять их дальше, получая процент за каждую операцию. Молодой человек не осознавал противозаконность действий и выполнял поручения, считая схему легальной. Средства поступали от жертв мошенничества — граждан, покупавших технику в интернете.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту участия в мошеннической схеме. В настоящее время подозреваемый находится под обязательством о явке — он обязан являться по вызовам следствия и суда.

