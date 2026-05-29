Что нашли зоозащитники на экоферме под Волгоградом?

Редакция выясняет, почему некогда процветавшая экоферма довела питомцев до беды.
В редакцию «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье" обратились волгоградские зоозащитники, обеспокоенные условиями содержания животных на экоферме в Городищенском районе.
Активисты рассказали: несколько лет назад экоферма в хуторе процветала, владельцы с удовольствием и гордостью рассказывали о спасённых питомцах, которые здесь обитали. Сейчас здесь, по сведениям зоозащитников, больше сотни животных оказались в чудовищной ситуации. У некоторых обитателей есть признаки заболеваний. Медведь, по их словам, живёт в воде, в которой плавает мусор. А белые лебеди плещутся в водоёме, напоминающем грязную лужу.
Пропитание для питомцев хранится в сарае, из-за сырости оно покрыто зелёной плесенью. Из грязных клеток и старых загонов обитатели фермы обречённо смотрят на людей. Зоозащитники считают, что животные не доедают и находятся в очень плохих условиях.
Экоферму создала в 2000-х годах семья из Волгограда. На небольшой территории разместили сначала порядка тридцати спасённых животных, теперь их число превысило сотню. Среди них — медведь, верблюды, различные породы собак, еноты, кабаны, лиса, волк, олени, косули, пони, чёрная пантера, леопард, лошади, коровы, козы, кролики, ламы, яки, барсук, дикобраз, верблюды и множество птиц.
Сейчас редакция выясняет, что происходит в зооприюте, чем ему можно помочь и какое будущее ждёт животных.
Продолжение темы — в следующем номере «АиФ»-НП".