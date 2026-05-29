В Омске рыбак обнаружил тело утонувшего мужчины

В ходе проверки будет установлена личность найденного мужчины.

Источник: Om1 Омск

В пятницу, 29 мая, в Иртыше предположительно нашли тело мужчины, который утонул в реке в ночь с 16 на 17 мая. Об этом корреспонденту Om1.ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Труп обнаружил рыбак в затоне «Лампочка» около 8:30 и сообщил об этом в полицию. В ходе проверки будет установлена личность найденного мужчины.

Напомним, что в этом месяце также обнаружили тело утонувшего в Иртыше подростка. Трагедия произошла в субботу, 16 мая, в районе улицы Нефтебаза.

На инцидент обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин после обращения матери погибшего юноши. По версии женщины, её сын утонул в водоёме в компании других подростков, которые не обратились вовремя в полицию и договорились скрыть обстоятельства произошедшего.