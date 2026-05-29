Новосибирцу грозит штраф за полет квадрокоптера в Барнауле без разрешения

Уроженец Новосибирска заплатит штраф за запущенный в Барнауле квадрокоптер без разрешения соответствующих органов: мужчина нарушил правила использования воздушного пространства. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Так, в марте этого года в Центральном районе Барнаула мужчина запустил квадрокоптер без разрешений органов обслуживания воздушного движения и местного самоуправления. Это является нарушением федеральных правил.
По инициативе транспортного прокурора оператор беспилотника привлечен к административной ответственности — ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.