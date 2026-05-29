Бывший ветеринар из Новосибирска работает няней для домашних животных

32-летняя жительница Новосибирска Диана Кротенко оставила работу в ветеринарной клинике и стала зооняней — теперь она приезжает к животным домой, кормит, выгуливает и остается с ними круглосуточно. Самый сложный момент в такой работе — найти подход даже к самому капризному питомцу. Об этом сообщает издание «Горсайт».
Диана объяснила, что няня приходит прямо в квартиру к кошке или собаке, поэтому животное остается в привычной среде и легче переносит отъезд хозяина. Чаще всего к ней обращаются, когда владелец уезжает в командировку или отпуск, болеет или просто не может уделить питомцу достаточно времени.
Диана имеет ветеринарное образование, поэтому помимо кормления и прогулок она может обработать швы, сделать укол или дать лекарство. Она отметила, что у многих питомцев есть хронические болезни, и важно не перепутать дозировку. Самый сложный её подопечный — агрессивный кот, который боялся людей и позволил погладить себя только через год ежедневных визитов.