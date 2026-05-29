Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший ветеринар из Новосибирска работает няней для домашних животных

Чаще всего к ней обращаются, когда владелец уезжает в командировку.

Источник: Комсомольская правда

32-летняя жительница Новосибирска Диана Кротенко оставила работу в ветеринарной клинике и стала зооняней — теперь она приезжает к животным домой, кормит, выгуливает и остается с ними круглосуточно. Самый сложный момент в такой работе — найти подход даже к самому капризному питомцу. Об этом сообщает издание «Горсайт».

Диана объяснила, что няня приходит прямо в квартиру к кошке или собаке, поэтому животное остается в привычной среде и легче переносит отъезд хозяина. Чаще всего к ней обращаются, когда владелец уезжает в командировку или отпуск, болеет или просто не может уделить питомцу достаточно времени.

Диана имеет ветеринарное образование, поэтому помимо кормления и прогулок она может обработать швы, сделать укол или дать лекарство. Она отметила, что у многих питомцев есть хронические болезни, и важно не перепутать дозировку. Самый сложный её подопечный — агрессивный кот, который боялся людей и позволил погладить себя только через год ежедневных визитов.