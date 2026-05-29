«О подвиге узнали случайно»: в Канске полицейские наградили студента, спасшего из пожара двух детей

В Канске полицейские поблагодарили 16-летнего юношу, который, рискуя собой, спас двух детей из пожара.
О его самоотверженном поступке полицейские узнали случайно, когда в рамках межведомственного взаимодействия с медучреждениями получили сообщение о госпитализации юноши с отравлением угарным газом.
14 мая около 16:00 Кирилл вместе с мамой заметили, что соседний дом, где проживает семья с маленькими детьми, весь в дыму. Пока женщина звонила в экстренные службы, Кирилл начал действовать: парень выбил калитку во двор, но проникнуть в дом ему не удалось — дверь была заперта изнутри. Тогда студент бросился к окну кухни, которое, к счастью, оказалось не закрытым.
Забравшись в дом, Кирилл вынес двоих малышей возрастом 2 и 3 года, а затем вернулся помочь их матери, которая не могла попасть в кухню к своим детям. В это время прибыли пожарные — они помогли выбраться из дома женщине и Кириллу, а также ликвидировали возгорание.
Полицейские выяснили, что хозяйка находилась дома одна с двумя детьми. Чтобы мальчики не выбежали на улицу, пока она хлопочет по хозяйству, мама замкнула входную дверь изнутри. В какой-то момент дети, играя, зашли в кухню, где закрылись и самостоятельно включили электроплиту, на которой лежало полотенце. От накала конфорок полотенце стало тлеть и выделять токсичный дым.
Начальник Отдела МВД России «Канский» Денис Курпас в торжественной обстановке от имени личного состава ОВД вручил Кириллу Царулице благодарственное письмо за проявленную самоотверженность, активную гражданскую сознательность в спасении и обеспечении безопасности человеческой жизни, а также пригласил его в дальнейшем пополнить ряды канских стражей порядка. Кроме того, майор полиции выразил признательность его матери, Олесе Владимировне, за достойное воспитание сына. Для почетных гостей была организована экскурсия в ведомственный музей и чаепитие.