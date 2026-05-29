Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следственный комитет начал проверку после аварии с автобусом в Красноярске

В Красноярске организовано проведение проверки по факту ДТП с участием автобуса.

Источник: Комсомольская правда

29 мая краевой Следственный комитет организовал проверку после аварии с маршрутным автобусом № 60 в Красноярске. Напомним, что всё произошло сегодня утром на улице Партизана Железняка.

По версии Госавтоинспекции, 26-летний мужчина за рулем «Тойоты» при перестроении не уступил дорогу маршрутке, которая двигалась по выделенной полосе. В итоге транспортные средства столкнулись.

После этого автобус выехал за пределы проезжей части и врезался в фонарный столб.

Всего пострадали девять пассажиров: одну женщину врачи отпустили домой, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Следователи организовали проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Выясняются все обстоятельства случившегося.

Тем временем в Челябинске, как пишут «Хорошие новости Челябинской области», врачи Областной больницы № 3 впервые на Урале полностью заменили коленный сустав пациентке с помощью робота-хирурга.