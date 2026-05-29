Следственный комитет начал проверку после аварии с автобусом в Красноярске

29 мая краевой Следственный комитет организовал проверку после аварии с маршрутным автобусом № 60 в Красноярске. Напомним, что всё произошло сегодня утром на улице Партизана Железняка.
По версии Госавтоинспекции, 26-летний мужчина за рулем «Тойоты» при перестроении не уступил дорогу маршрутке, которая двигалась по выделенной полосе. В итоге транспортные средства столкнулись.
После этого автобус выехал за пределы проезжей части и врезался в фонарный столб.
Всего пострадали девять пассажиров: одну женщину врачи отпустили домой, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.
Следователи организовали проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Выясняются все обстоятельства случившегося.
