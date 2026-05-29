В «Единой России» выступили за господдержку самозанятых

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В «Единой России» считают необходимым сохранение и развитие государственной поддержки самозанятых и индивидуальных предпринимателей, а также дебюрократизацию их работы, рассказала РИА Новости координатор партпроекта «Предпринимательство», первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.
«По решению президента и при поддержке “Единой России” режим самозанятости, несомненно, должен работать и дальше. Более того — его необходимо развивать. Важно, чтобы снизилось количество документов, которые необходимо оформлять для господдержки самозанятых, происходила дебюрократизация их деятельности — предприниматель должен быть занят работой, а не отчетами», — считает Когогина.
По ее словам, режим самозанятости позволят гражданам реализовать себя, создает новые возможности для бизнеса, развития экономики регионов и страны в целом.
«Сейчас, при подготовке народной программы “Единой России”, в нее вносятся новые предложения по развитию мер поддержки самозанятых», — отметила депутат.