В Новосибирской области девять детей лечатся от редкой формы рахита

В Новосибирске пройдет межрегиональная образовательная школа для врачей и семей пациентов.

Источник: Комсомольская правда

30 мая в новосибирском отеле пройдет межрегиональная образовательная школа «Повышение качества жизни людей с гипофосфатемическим рахитом». Ее организует фонд «Редкий случай» при поддержке фонда «Круг добра». Об этом сообщает пресс-служба минздрава Новосибирской области.

Сейчас в Новосибирской области терапию от редкого заболевания — Х-сцепленного гипофосфатемического рахита — получают девять детей. Всего по России лечение препаратом буросумаб за счет фонда «Круг добра» проходят 286 пациентов.

Гипофосфатемический рахит — наследственное заболевание, при котором организм теряет фосфор и нарушается формирование костной ткани. Болезнь похожа на обычный рахит, однако не поддается лечению витамином D. Без необходимой терапии дети могут получить инвалидность.