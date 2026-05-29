В Новосибирской области девять детей лечатся от редкой формы рахита

30 мая в новосибирском отеле пройдет межрегиональная образовательная школа «Повышение качества жизни людей с гипофосфатемическим рахитом». Ее организует фонд «Редкий случай» при поддержке фонда «Круг добра». Об этом сообщает пресс-служба минздрава Новосибирской области.
Сейчас в Новосибирской области терапию от редкого заболевания — Х-сцепленного гипофосфатемического рахита — получают девять детей. Всего по России лечение препаратом буросумаб за счет фонда «Круг добра» проходят 286 пациентов.
Гипофосфатемический рахит — наследственное заболевание, при котором организм теряет фосфор и нарушается формирование костной ткани. Болезнь похожа на обычный рахит, однако не поддается лечению витамином D. Без необходимой терапии дети могут получить инвалидность.