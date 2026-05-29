В Ростовской области судебные приставы арестовали имущество должников на 75 млн рублей

В мае судебные приставы Ростовской области совместно с сотрудниками полиции провели рейды в отношении должников. За две недели было проверено около четырех тысяч транспортных средств, составлено 18 актов описи и ареста на сумму более десяти миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Ростовской области.