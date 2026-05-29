На Солнце впервые за неделю произошла сильная вспышка

Согласно данным института прикладной геофизики, она продолжалась 24 минуты.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце впервые с 22 мая. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«29 мая в 10:22 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4455 (N13E66) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 24 минуты», — говорится в сообщении.

Согласно информации института, в последний раз сильная вспышка — М2.4 — была зафиксирована 22 мая. Причем она сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.