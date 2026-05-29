Детская железная дорога в Новосибирске открыла 22-й сезон

Детская железная дорога в Новосибирске открыла свой 22-й сезон. На торжественном мероприятии юных железнодорожников, их родителей и весь коллектив ДЖД приветствовал заместитель губернатора Андрея Травникова Константин Хальзов.
Константин Хальзов поздравил от лица главы региона Андрея Травникова участников торжественного мероприятия: «Сегодня мы открываем очередной сезон работы Детской железной дороги. Все ребята с нетерпением ждут начала лета, а лето у городских детей ассоциируется, в том числе, с возможностью прокатиться по этой железной дороге. Показательно, что управляют ею сами юные жители Новосибирской области. Новосибирск — главный транспортный хаб за Уралом, и потому очень важно сегодня подготовить кадры, которые в дальнейшем придут и будут работать на благо Новосибирской области. В подготовке таких кадров большая заслуга руководства Западно-Сибирской железной дороги. Дорогие ребята! Работая на Детской железной дороге, вы получите много знаний и умения и прекрасно проведёте лето, зарядитесь на каникулах энергией на следующий учебный год. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, удачи и счастья!» — обратился к собравшимся на станции ДЖД «Заельцовский парк» заместитель губернатора Константин Хальзов.
К поздравлениям также присоединились мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и исполняющий обязанности начальника Западно-Сибирской железной дороги Юрий Чуркин. В этом году дорога начала работу не в традиционную дату — 1 июня, а немного раньше, в преддверии Международного дня защиты детей. Уже 30 и 31 мая малая магистраль будет работать в обычном режиме с 11 утра до 6 вечера. А 1 июня, в День защиты детей, поезда пойдут по расписанию выходного дня, причём для детей до 14 лет проезд в этот день будет бесплатным.
В летний сезон Детская железная дорога будет работать до 31 августа ежедневно с 10:30 до 18:00, кроме понедельника и вторника. По итогам прошлого года малая магистраль перевезла более 35 тысяч пассажиров, а с момента своего основания — уже почти 1 миллион 100 тысяч. Сегодня ДЖД — настоящий научно-профессиональный центр, где обучается 940 юных железнодорожников. Летнюю практику в этом году пройдут 360 ребят, в том числе 40 учащихся железнодорожных лицеев Барабинска и Омска.
Всего за 21 год здесь выпустили 1919 учеников, причём две трети из них поступили в железнодорожные учебные заведения. В 2026 году планируется выпустить 65 юных железнодорожников, из которых 49 нацелены на поступление в профильные техникумы и вузы. Детская дорога продолжает активно сотрудничать с опорными школами в сфере профориентации: в этом году её воспитанники традиционно участвовали в чемпионатах по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионате высоких технологий.