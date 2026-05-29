Детская железная дорога в Новосибирске открыла 22-й сезон

Константин Хальзов поздравил от лица главы региона Андрея Травникова участников торжественного мероприятия: «Сегодня мы открываем очередной сезон работы Детской железной дороги. Все ребята с нетерпением ждут начала лета, а лето у городских детей ассоциируется, в том числе, с возможностью прокатиться по этой железной дороге. Показательно, что управляют ею сами юные жители Новосибирской области. Новосибирск — главный транспортный хаб за Уралом, и потому очень важно сегодня подготовить кадры, которые в дальнейшем придут и будут работать на благо Новосибирской области. В подготовке таких кадров большая заслуга руководства Западно-Сибирской железной дороги. Дорогие ребята! Работая на Детской железной дороге, вы получите много знаний и умения и прекрасно проведёте лето, зарядитесь на каникулах энергией на следующий учебный год. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, удачи и счастья!» — обратился к собравшимся на станции ДЖД «Заельцовский парк» заместитель губернатора Константин Хальзов.