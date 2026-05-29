В Екатеринбурге строители на месяц перекроют улицу Волгоградскую

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге строители на месяц закроют улицу Волгоградскую. Ограничения в районе дома № 38 по улице Чердынской продлятся с 15 июня по 15 июля.

— Это связано со строительством тепловых сетей по улице Волгоградской. На период проведения работ меняется схема движения автобусного маршрута № 72 «Южная подстанция — НПЦ Онкология», — сообщили в мэрии.

В течение месяца автобус будет следовать к остановке «НПЦ Онкология» по улицам Серафимы Дерябиной (дублер) — Зоологическая — Волгоградская и далее по маршруту. К остановке «Южная подстанция» автобус поедет по улицам Волгоградская — Зоологическая — Серафимы Дерябиной и далее по обычному маршруту.

Остановка «Серафимы Дерябиной» на это время будет отменена. На остальных остановках посадка и высадка будет осуществляться без изменений.

Водители смогут объехать перекрытый участок по улицам Волгоградская — Репина — Начдива Васильева — Серафимы Дерябиной.