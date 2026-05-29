На Дону арестовали имущество должников на 40 млн рублей

В Ростове‑на‑Дону с помощью комплексов фотовидеофиксации «Кордон» и «Ревизор» судебные приставы составили 47 актов описи и ареста имущества должников на общую сумму 40 млн рублей. Из этой суммы 2 млн рублей было погашено добровольно, сообщает пресс‑служба ГУФССП России по Ростовской области.
Кроме того, подразделения ГУФССП провели 73 рейда с использованием мобильного приложения «Мобильный розыск». В ходе проверок было осмотрено около 6 тысяч транспортных средств, по итогам составлено 41 акт описи и ареста на сумму 25 млн рублей.
За две недели мая ФССП совместно с полицией провела рейды, в рамках которых проверили около 4 тысяч автомобилей. По результатам мероприятий составлено 18 актов описи и ареста имущества на сумму свыше 10 млн рублей.