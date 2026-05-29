В Самарской области с начала учебного года провели около 100 экоуроков

«Мы поддержали “Экологию” во внедрении такой программы в просветительскую работу. Она включает в себя знакомство с Красной книгой Самарской области и особо охраняемыми природными территориями регионального значения, которых у нас 211. Важно, чтобы каждый участник — будь то школьник, студент или взрослый — знал редкие виды растений и животных. Это формирует личную сопричастность и отношение к природе в целом», — отметил и. о. руководителя департамента охраны окружающей среды Минприроды Самарской области Андрей Ардаков.