В Самарской области с начала учебного года провели около 100 экоуроков

Около 100 просветительских занятий на тему экологии провели в Самарской области за прошедший учебный год. Мероприятия организовал региональный оператор по обращению с отходами «Экология» в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Всего уроки объединили более 670 участников. Их проводили в 73 образовательных учреждениях, а также в Самарской областной библиотеке для слепых, Торгово-промышленной палате Самарской области, «Поволжском банке» и Самарском доме молодежи.
На занятиях специалисты наглядно демонстрировали цикл переработки пластика, вместе с участниками создавали бумагу из отходов, содержащих целлюлозу, учили сортировать мусор при помощи уменьшенных макетов и последовательно прививали экопозитивные привычки.
«Мы поддержали “Экологию” во внедрении такой программы в просветительскую работу. Она включает в себя знакомство с Красной книгой Самарской области и особо охраняемыми природными территориями регионального значения, которых у нас 211. Важно, чтобы каждый участник — будь то школьник, студент или взрослый — знал редкие виды растений и животных. Это формирует личную сопричастность и отношение к природе в целом», — отметил и. о. руководителя департамента охраны окружающей среды Минприроды Самарской области Андрей Ардаков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.