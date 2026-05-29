В Тверской области отремонтируют дорогу Ильинское — Неклюдово

Специалисты обновят всю проезжую часть длиной 23 км.

Межмуниципальную дорогу Ильинское — Неклюдово в Кимрском округе Тверской области отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в дирекции территориального дорожного фонда региона.

Специалисты обновят всю проезжую часть длиной 23 км. Данный маршрут соединяет множество населенных пунктов между собой, а также ведет к Центру патриотического воспитания имени Андрея Туполева, музею крестьянского быта, храму Смоленской иконы Божией Матери и Воскресенскому храму.

Работы рассчитаны на два года. На дороге заменят асфальт, отремонтируют съезды, заездные карманы, посадочные площадки на автобусных остановках. Также приведут в порядок мосты через реки Большая Пудица и Малая Пудица.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.