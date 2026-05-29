Красноярские энергетики и дорожники перешли в режим повышенной готовности

В Красноярском крае филиал «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» и АО «САТП» перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий.
По прогнозу синоптиков, 29 и 30 мая в центральных и южных районах региона ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Порывы могут достигать 25 метров в секунду.
Сотрудники АО «САТП» уже вывели на улицы откачивающую технику. Еще ночью специалисты начали устранять большие лужи на дорогах. Для работы в период непогоды в Красноярске сформировали дополнительные бригады, проблемные участки взяли под постоянный контроль.
В филиале «Красноярскэнерго» для оперативного устранения возможных технологических нарушений в работе электросетей круглосуточно дежурят 243 бригады из 1 353 сотрудников, у них наготове 819 единиц техники и 32 резервных источника электроснабжения. Специалисты внимательно следят за состоянием оборудования.
Сообщать о нарушениях электроснабжения можно по бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8−800−220−0−220, короткий номер — 220.
