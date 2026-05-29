Омский «Авангард» продлил контракт с защитником Гуляевым

Молодой хоккеист останется в команде ещё на два сезона.

Источник: Om1 Омск

Омский «Авангард» продлил контракт с защитником Михаилом Гуляевым на два года. Об этом сообщает журналист Пётр Смольников в своём телеграм-канале.

Игрок выступает в системе клуба с 2019 года и пришёл во взрослый хоккей из молодёжной команды «Омские ястребы».

В регулярном сезоне КХЛ 2025/26 Гуляев провёл 54 матча, отметился голом и двумя результативными передачами. В плей-офф он сыграл 17 матчей, где заработал пять (1+4) очков. По итогам сезона 21-летний хоккеист вошёл в пятёрку лучших защитников «Авангарда», наряду с Дамиром Шарипзяновым и легионерами Максимом Лажуа и Джозефом Чеккони.