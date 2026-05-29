Как переделают знаменитые «Кресты», покажут на ПМЭФ — макет уже готов

«Родина» уже писала о том, что результаты государственной историко-культурной экспертизы станут обоснованием для включения памятника в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. А это значит, что здание получит особый охранный статус.
Исторический комплекс «Кресты» построен на набережной Невы в 1890 году на месте одиночной тюрьмы. Его название связано с конфигурацией — два здания построены в форме крестов. Общая территория — 4,5 гектара.
В «Крестах» — 999 камер. В разные годы здесь сидели Лев Троцкий и Лев Каменев, Николай Заболоцкий и Иосиф Бродский, другие известные личности. С конца 1960-х «Кресты» стали следственным изолятором, там содержались до 12 тысяч человек при расчетной численности в 2 тысячи осужденных. В 2017 году всех перевели в Колпино — в «Кресты-2». Старый комплекс закрыли.
На обновление «Крестов» планируют потратить около 15 миллиардов рублей, модернизировать их будут пять лет. Инвестор выкупил тюремный комплекс в начале 2025 года за 1,1 миллиарда рублей.
Проект уже согласован с экспертами по охране памятников, и застройщик рассчитывает получить разрешение на начало работ к лету нынешнего года.