Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как переделают знаменитые «Кресты», покажут на ПМЭФ — макет уже готов

Легендарные обновленные «Кресты» покажут на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня. Его участникам представят подготовленный макет. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Здесь планируется создать интересное общественное пространство — новый центр притяжения гостей и жителей Северной столицы.

Источник: Российская газета

«Родина» уже писала о том, что результаты государственной историко-культурной экспертизы станут обоснованием для включения памятника в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. А это значит, что здание получит особый охранный статус.

Исторический комплекс «Кресты» построен на набережной Невы в 1890 году на месте одиночной тюрьмы. Его название связано с конфигурацией — два здания построены в форме крестов. Общая территория — 4,5 гектара.

В «Крестах» — 999 камер. В разные годы здесь сидели Лев Троцкий и Лев Каменев, Николай Заболоцкий и Иосиф Бродский, другие известные личности. С конца 1960-х «Кресты» стали следственным изолятором, там содержались до 12 тысяч человек при расчетной численности в 2 тысячи осужденных. В 2017 году всех перевели в Колпино — в «Кресты-2». Старый комплекс закрыли.

На обновление «Крестов» планируют потратить около 15 миллиардов рублей, модернизировать их будут пять лет. Инвестор выкупил тюремный комплекс в начале 2025 года за 1,1 миллиарда рублей.

Проект уже согласован с экспертами по охране памятников, и застройщик рассчитывает получить разрешение на начало работ к лету нынешнего года.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше