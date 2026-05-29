Как переделают знаменитые «Кресты», покажут на ПМЭФ — макет уже готов

В «Крестах» — 999 камер. В разные годы здесь сидели Лев Троцкий и Лев Каменев, Николай Заболоцкий и Иосиф Бродский, другие известные личности. С конца 1960-х «Кресты» стали следственным изолятором, там содержались до 12 тысяч человек при расчетной численности в 2 тысячи осужденных. В 2017 году всех перевели в Колпино — в «Кресты-2». Старый комплекс закрыли.